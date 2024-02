Este artigo traz informações sobre o tempo na cidade de Torres (RS) ao longo da próxima semana. Durante os dias 5 a 9 de fevereiro de 2024, que correspondem ao verão, a temperatura máxima variará de 34°C a 36°C, enquanto a temperatura mínima ficará entre 21°C e 22°C. O vento irá soprar predominantemente em direção ao Nordeste, com velocidade variando entre 10 km/h e 32 km/h. O índice UV estará muito alto, variando entre 9,2 e 11,8, e a umidade relativa do ar ficará entre 89% e 100%, deixando o tempo bastante úmido. Fique atento aos cuidados com a exposição ao sol e hidrate-se bem.