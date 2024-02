Confira a previsão do tempo para Torres (RS) nos próximos dias da semana. Durante a semana, a cidade terá temperaturas elevadas, típicas do verão, variando entre 20°C e 30°C. O tempo será predominantemente seco, com pouca probabilidade de chuva. Fique atento aos índices de radiação UV, que estarão muito altos. Mantenha-se hidratado e proteja-se do sol!