Este é o boletim do tempo para a cidade de Teresina (PI) nos próximos dias. Durante a próxima semana, a temperatura máxima ficará entre 35°C e 37°C, enquanto a temperatura mínima variará entre 23°C e 24°C. O tempo será de verão, com dias ensolarados e algumas nuvens. A umidade relativa do ar estará elevada, deixando o tempo bastante úmido. Fique atento às condições do tempo e se proteja do sol intenso.