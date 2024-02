Em Teresina (PI), nesta segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024, durante o verão, a temperatura variará entre 24°C e 35°C. O tempo será marcado por sol com algumas nuvens e chuva passageira. Na noite, muitas nuvens mas com tempo firme. Fique atento às condições do tempo e proteja-se do sol intenso.