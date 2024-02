Confira a previsão do tempo para Sapucaia do Sul (RS) na próxima semana. Durante toda a semana, o verão trará temperaturas elevadas, com mínimas variando entre 18°C e 23°C e máximas entre 28°C e 30°C. O sol predominará na maior parte dos dias, com algumas nuvens e possibilidade de chuva em alguns momentos. O índice UV estará extremamente alto, ultrapassando os 10 pontos em todos os dias. A umidade relativa do ar estará elevada, variando entre 48% e 94%. Esteja preparado para enfrentar uma semana com temperaturas elevadas e níveis extremamente altos de radiação UV.