Este é o panorama do tempo para Sapucaia do Sul (RS) na próxima semana. Durante os dias 19 a 23 de fevereiro de 2024, a cidade terá dias quentes de verão, com a temperatura variando entre 21°C e 38°C. O sol aparecerá com algumas nuvens, e há previsão de pancadas de chuva em alguns dias. Fique atento às altas temperaturas e aos níveis extremamente altos de radiação UV.