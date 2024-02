Este é o panorama do tempo para a cidade de São Paulo (SP) na próxima semana. Durante toda a semana, teremos dias quentes de verão, com a temperatura variando entre 19°C e 32°C. A probabilidade de chuva é maior nos dias 5 e 6 de fevereiro, com 68% e 72%, respectivamente. Nos demais dias, não há previsão de chuva. Esteja preparado para o sol forte e não se esqueça de se proteger.