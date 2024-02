Este artigo apresenta a previsão do tempo para a cidade de São Paulo (SP) na próxima semana. Durante os dias 19 a 23 de fevereiro de 2024, a cidade terá temperaturas máximas variando entre 27°C e 30°C e temperaturas mínimas variando entre 19°C e 20°C. O tempo será de verão, com pancadas de chuva na tarde e na noite em alguns dias. Fique por dentro das condições do tempo e se prepare para aproveitar a semana da melhor forma possível.