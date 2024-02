Este é o boletim do tempo para a cidade de São Paulo (SP) na próxima semana. Durante os próximos dias, a temperatura variará entre 21°C e 34°C, com destaque para a quarta-feira, quando a máxima não passará dos 27°C. As pancadas de chuva serão frequentes, principalmente no período da tarde e na noite. Esteja preparado para as mudanças no tempo e aproveite o verão em São Paulo!