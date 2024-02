Confira a previsão do tempo para São Luís (MA) nos próximos dias da semana. Durante a semana do verão, a temperatura máxima irá variar entre 27°C e 35°C, enquanto a temperatura mínima ficará entre 24°C e 25°C. Na segunda-feira (26/2), a sensação térmica será de 25°C a 34°C. Na terça-feira (27/2), a sensação térmica será de 28°C a 34°C. Na quarta-feira (28/2), a sensação térmica será de 24°C a 34°C. Na quinta-feira (29/2) e na sexta-feira (1/3), a sensação térmica será de 27°C a 35°C. Fique atento às condições do tempo e se proteja do sol forte!