Este é o panorama do tempo para a cidade de São Luís (MA) na próxima semana. Durante toda a semana, a temperatura máxima oscilará entre 29°C e 36°C, enquanto a temperatura mínima variará entre 24°C e 25°C. Haverá pancadas de chuva em alguns dias, com probabilidade de chuva entre 59% e 85%. O índice UV estará extremamente alto, variando entre 8,9 e 11,8. Esteja preparado para o tempo quente e úmido, e não se esqueça de se proteger do sol.