Confira a previsão do tempo para São Leopoldo (RS) na próxima semana. Durante os próximos dias, a cidade terá temperaturas elevadas, com variação entre 18°C e 30°C. O tempo será predominantemente ensolarado, com algumas nuvens e possibilidade de chuva em alguns dias. Fique atento às informações e mantenha-se preparado para o tempo quente e úmido.