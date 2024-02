Este é o boletim do tempo para São Leopoldo (RS) na próxima semana. Durante os próximos dias, a cidade experimentará temperaturas elevadas, típicas do verão. A temperatura máxima oscilará entre 28°C e 36°C, enquanto a mínima variará entre 18°C e 24°C. Haverá possibilidade de chuva em alguns dias, com índice UV elevado em outros. Esteja preparado para as mudanças no tempo e não se esqueça de se proteger do sol e da chuva.