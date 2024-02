Este é o relatório do tempo para a cidade de Santo Ângelo (RS) na próxima semana. Durante os próximos dias, a temperatura máxima irá variar entre 29°C e 36°C, enquanto a temperatura mínima irá variar entre 17°C e 22°C. O sol estará forte durante toda a semana, com poucas nuvens e sem previsão de chuva. É importante tomar cuidado com a exposição ao sol e manter-se hidratado durante todo o dia. Fique atento às mudanças no tempo e aproveite o verão em Santo Ângelo (RS).