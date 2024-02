Confira a previsão do tempo para Santana do Livramento (RS) neste fim de semana. Nos dias 10 e 11/2/2024, no verão, a temperatura variará entre 23°C e 36°C e entre 25°C e 32°C, respectivamente. O artigo aborda as condições do tempo para o fim de semana, incluindo chuvas rápidas e sensação térmica elevada. Esteja preparado para as mudanças no tempo e aproveite o seu fim de semana.