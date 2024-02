Este é o panorama do tempo para a cidade de Santana do Livramento (RS) na próxima semana. Durante os próximos dias, a temperatura variará entre 19°C e 38°C, com sensação térmica variando entre 20°C e 33°C. Haverá possibilidade de chuva em alguns dias, mas o sol também aparecerá em outros momentos. Esteja preparado para um tempo bastante quente e úmido, típico do verão na região.