Para esta quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024, em Santana do Livramento (RS), a temperatura irá variar entre 15°C e 32°C, indicando um dia bastante quente para a cidade. O verão promete temperaturas elevadas na região, exigindo cuidados com a exposição ao sol e hidratação adequada. Esteja preparado para um dia quente e ensolarado em Santana do Livramento (RS).