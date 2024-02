Este é o panorama do tempo para a cidade de Santa Rosa (RS) na próxima semana. Durante os próximos dias, a cidade terá temperaturas elevadas, típicas do verão, com a temperatura variando entre 23°C e 38°C. No dia 5/2, a temperatura máxima será de 38°C e a mínima de 23°C. Já no dia 6/2, a temperatura máxima será de 38°C e a mínima de 22°C. No dia 7/2, a temperatura máxima será de 38°C e a mínima de 23°C. No dia 8/2, a temperatura máxima será de 32°C e a mínima de 24°C. E no dia 9/2, a temperatura máxima será de 30°C e a mínima de 24°C. Fique atento às altas temperaturas e mantenha-se hidratado!