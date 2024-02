Este é o boletim do tempo para Santa Rosa (RS) na próxima semana. Durante os próximos dias, o verão continuará forte na cidade, com a temperatura variando entre 37°C e 26°C no dia 12/2, 33°C e 24°C no dia 13/2, 32°C e 19°C no dia 14/2, 33°C e 21°C no dia 15/2 e 34°C e 22°C no dia 16/2. Haverá sol com muitas nuvens, pancadas de chuva na tarde e na noite, e a umidade relativa do ar variará entre 42% e 100%. Fique atento e se proteja do sol forte e da umidade!