Este é o panorama do tempo para a cidade de Santa Maria (RS) na próxima semana. Durante os próximos dias, a temperatura variará entre 18°C e 37°C, com sensação térmica entre 14°C e 37°C. Não há previsão de chuva para os próximos dias. Esteja preparado para as condições do tempo deste período e aproveite o verão na cidade.