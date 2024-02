Este é o relatório do tempo para a cidade de Santa Maria (RS) na próxima semana. Durante os próximos dias, a temperatura variará entre 15°C e 34°C, com sensação térmica oscilando entre frio e muito quente. Na segunda-feira, o tempo será de sol com algumas nuvens e chuvas rápidas durante o dia e na noite. Na terça-feira, o sol aparecerá entre muitas nuvens, com possibilidade de chuva na tarde e na noite. Na quarta-feira, o tempo será de sol com aumento de nuvens ao longo do dia. Na quinta-feira, o sol aparecerá com algumas nuvens, com pancadas de chuva na tarde e na noite. Na sexta-feira, o tempo será de sol com algumas nuvens, com chuvas rápidas durante o dia e na noite. Esteja preparado para um tempo quente e úmido em Santa Maria (RS) nesta semana.