Este é o boletim do tempo para a cidade de Santa Cruz do Sul (RS) na próxima semana. Durante toda a semana, a temperatura variará entre 18°C e 38°C, com sensação térmica de 16°C a 38°C. Não há previsão de chuva, mas a umidade relativa do ar estará elevada, variando entre 43% e 94%. Fique atento aos níveis de radiação UV, que estarão extremamente altos, com índice máximo de 13. Esteja preparado para o calor intenso e se proteja adequadamente!