Confira a previsão do tempo para Santa Cruz do Sul (RS) nos próximos dias desta semana de verão: a temperatura máxima variará entre 32°C e 35°C, enquanto a mínima ficará entre 16°C e 26°C. Haverá possibilidade de chuva rápida durante o dia e na noite em alguns dias. Proteja-se do sol e mantenha-se hidratado para aproveitar o tempo quente e úmido da região.