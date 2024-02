Em Santa Cruz do Sul (RS), nesta segunda-feira (12 de fevereiro de 2024), durante o verão, a temperatura variará entre 26°C e 35°C. O tempo estará quente e bastante úmido, com possibilidade de pancadas de chuva na tarde e na noite. Esteja preparado para se proteger do sol forte e das chuvas que podem ocorrer ao longo do dia.