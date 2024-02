Este artigo apresenta a previsão do tempo para a cidade de Rio Grande (RS) durante a próxima semana. Durante os dias 5 a 9 de fevereiro de 2024, a cidade estará em pleno verão, com a temperatura variando entre 21°C e 31°C. As velocidades do vento variarão entre 15 km/h e 34 km/h, soprando predominantemente do Nordeste. Não há previsão de chuva para os próximos dias. Fique atento às altas temperaturas e aos níveis elevados de radiação UV. Mantenha-se hidratado e proteja-se do sol.