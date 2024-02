Para este dia em Rio Grande (RS), que será uma segunda-feira, o tempo será de verão com temperatura máxima de 29°C e mínima de 21°C. A temperatura variará entre estes valores ao longo do dia, trazendo um tempo quente e ensolarado para a cidade. Esteja preparado para aproveitar o dia ao ar livre, mas não se esqueça de se proteger do sol e se manter hidratado.