Este é o panorama do tempo para a cidade do Rio de Janeiro (RJ) na próxima semana. Durante os dias 19 a 23 de fevereiro, a cidade experimentará o verão com a temperatura variando entre 23°C e 34°C. O sol estará presente em todos os dias, mas com muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva na tarde e na noite. O vento irá soprar em direção ao Sul-Sudeste, com velocidade variando entre 1 km/h e 15 km/h. A umidade relativa do ar variará entre 57% e 95%, deixando o tempo bastante úmido. Esteja preparado para enfrentar o calor intenso e a possibilidade de chuva no decorrer da semana.