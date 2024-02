Neste artigo, trazemos as previsões do tempo para a cidade do Rio de Janeiro (RJ) na próxima semana. Durante toda a semana, a temperatura variará entre 23°C e 40°C, com destaque para a sexta-feira, dia 16 de fevereiro de 2024, quando a máxima será de 37°C e a mínima de 28°C. O tempo será de verão, com dias quentes e úmidos. Fique por dentro das condições do tempo e prepare-se para enfrentar o calor na cidade maravilhosa.