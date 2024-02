Este é o panorama do tempo para a cidade de Rio Branco (AC) na próxima semana. Durante os próximos dias, a temperatura variará entre 23°C e 33°C, com sensação térmica podendo chegar a 48°C. Haverá possibilidade de chuva em alguns dias, com volume total variando entre 1mm e 15mm. O vento irá soprar em direção ao Oeste, Sudoeste e Sul-Sudeste, com velocidade variando entre 1 km/h e 10 km/h. O índice UV estará muito alto, variando entre 8,7 e 12,1. A umidade relativa do ar estará elevada, variando entre 66% e 100%. Esteja preparado para enfrentar dias quentes e úmidos, com possibilidade de chuva em alguns momentos.