Este é o boletim do tempo para Rio Branco (AC) nos próximos dias. Durante a próxima semana, a cidade terá temperaturas elevadas, típicas do verão, com a temperatura variando entre 23°C e 33°C. Haverá sol com aumento de nuvens, pancadas de chuva e possibilidade de chuva rápida durante o dia e na noite. A umidade relativa do ar será alta, variando entre 69% e 98%. Não se esqueça de se proteger do sol e da chuva, e de se manter hidratado!