Este é o relatório do tempo para a cidade de Rio Branco (AC) na próxima semana. Durante os próximos dias, a temperatura máxima variará entre 28°C e 32°C, enquanto a temperatura mínima ficará entre 23°C e 25°C. O céu estará parcialmente nublado com chuvas em alguns momentos, e a umidade relativa do ar será alta, variando entre 70% e 98%. Esteja preparado para o sol forte e a chuva, e lembre-se de se proteger adequadamente.