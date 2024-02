Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Recife (PE). Nos dias 3 e 4 de fevereiro de 2024, durante o verão, a temperatura máxima será de 30°C e a mínima de 26°C. No sábado, o tempo será de sol com algumas nuvens e chuva rápida durante o dia e na noite. Já no domingo, o sol aparecerá com muitas nuvens e períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Esteja preparado para um fim de semana quente e úmido na cidade (estado).