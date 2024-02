Este é o boletim do tempo para a cidade de Recife (PE) na próxima semana. Durante toda a semana, o verão estará presente na cidade, com temperaturas máximas variando entre 29°C e 32°C e temperaturas mínimas variando entre 24°C e 26°C. Haverá períodos de sol com algumas nuvens, mas também há probabilidade de chuva rápida durante o dia e na noite. A umidade relativa do ar ficará elevada, deixando o tempo bastante úmido. Proteja-se do sol e mantenha-se hidratado!