Este é o panorama do tempo para a cidade de Recife (PE) na próxima semana. Durante os dias 12 a 16 de fevereiro, a cidade experimentará temperaturas elevadas, com máximas variando de 30°C a 32°C e mínimas variando de 25°C a 26°C. O tempo será de verão, com pancadas de chuva em alguns dias e sensação térmica de quente a muito quente. Esteja preparado para o tempo instável e aproveite a semana com cuidado.