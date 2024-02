Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Porto Velho (RO). No sábado (3/2/2024), teremos um dia quente de verão, com a temperatura variando entre 24°C e 30°C. Já no domingo (4/2/2024), o tempo continuará quente, com a temperatura variando entre 24°C e 29°C. Ambos os dias terão sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado e chuva a qualquer hora. Esteja preparado para se proteger do sol forte e da chuva, e aproveite o fim de semana!