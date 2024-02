Este é o boletim do tempo para Pelotas (RS) nos próximos dias. Durante a semana, a cidade terá temperaturas elevadas, típicas do verão, variando entre 18°C e 30°C. O tempo será predominantemente seco, com algumas pancadas de chuva previstas para terça-feira (27/2) e umidade relativa do ar elevada, variando entre 60% e 100%. Esteja preparado para um tempo quente e úmido, com altos níveis de radiação UV durante toda a semana.