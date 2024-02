Este é o boletim do tempo para a cidade de Passo Fundo (RS) nos próximos dias. Durante a semana, teremos temperaturas elevadas, típicas do verão. A temperatura máxima variará entre 26°C e 32°C, enquanto a temperatura mínima ficará entre 18°C e 21°C. Haverá sol e aumento de nuvens ao longo dos dias, com possibilidade de pancadas de chuva na noite. Fique atento às mudanças no tempo e não se esqueça de se proteger do sol forte e da radiação UV.