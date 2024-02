Este é o boletim do tempo para Passo Fundo (RS) na próxima semana. Durante os próximos dias, a cidade terá temperaturas elevadas, típicas do verão. A temperatura máxima variará entre 27°C e 31°C, enquanto a mínima ficará entre 16°C e 19°C. O tempo será de sol com algumas nuvens, sem previsão de chuva. Fique atento às mudanças no tempo e aproveite o melhor do verão!