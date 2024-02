Este é o boletim do tempo para Palmas (TO) na próxima semana. Durante os próximos dias, a cidade terá temperaturas que variam entre 23°C e 32°C, com possibilidade de chuvas e garoa em alguns momentos. O sol aparecerá entre nuvens, mas a umidade relativa do ar estará alta, deixando o tempo bastante úmido. Esteja preparado para um tempo típico de verão em Palmas (TO) nos próximos dias.