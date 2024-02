Este artigo traz informações sobre o tempo na cidade de Palmas (TO) para a próxima semana. Durante os próximos dias, a temperatura variará entre 23°C e 29°C, com sensação térmica oscilando entre 24°C e 36°C. O tempo será predominantemente chuvoso, com períodos de sol e nuvens. Esteja preparado para enfrentar um tempo bastante úmido e com chuvas rápidas.