Este artigo apresenta as previsões do tempo para Osório (RS) na próxima semana. Durante os dias 5 a 9 de fevereiro de 2024, que correspondem ao verão, a temperatura variará entre 22°C e 36°C. No dia 5, a temperatura mínima será de 23°C e a máxima de 34°C. Nos dias 6 e 7, a temperatura mínima será de 22°C e a máxima de 35°C e 36°C, respectivamente. Já nos dias 8 e 9, a temperatura mínima será de 22°C e a máxima de 34°C. Fique atento às altas temperaturas e aos níveis elevados de radiação UV.