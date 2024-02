Este é o panorama do tempo para a cidade de Osório (RS) na próxima semana. Durante o verão, a temperatura máxima oscilará entre 27°C e 30°C, enquanto a mínima variará entre 19°C e 23°C. O sol predominará na maior parte dos dias, com algumas nuvens e possibilidade de chuva em alguns momentos. O vento irá soprar predominantemente do Leste e do Nordeste, com velocidade moderada. O índice UV estará extremamente alto, exigindo cuidados especiais com a exposição ao sol. Fique atento às informações meteorológicas e aproveite o melhor que a cidade tem a oferecer!