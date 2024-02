Este artigo traz informações sobre o tempo na cidade de Osório (RS) para a próxima semana. Durante os dias 19 a 23 de fevereiro, a cidade estará em pleno verão, com a temperatura variando entre 22°C e 35°C. A previsão é de sol com aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuva na tarde e na noite em alguns dias. O índice UV estará extremamente alto, chegando a 13. A umidade relativa do ar oscilará entre 46% e 93%, deixando o tempo bastante úmido. Fique por dentro das informações do tempo para aproveitar ao máximo a semana em Osório (RS).