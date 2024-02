Este é o relatório do tempo para a cidade de Osório (RS) na próxima semana. Durante os próximos dias, a cidade experimentará temperaturas elevadas típicas do verão. A temperatura variará entre 26°C e 37°C no dia 12/2/2024, entre 23°C e 29°C no dia 13/2/2024, entre 20°C e 29°C no dia 14/2/2024, entre 20°C e 29°C no dia 15/2/2024 e entre 22°C e 29°C no dia 16/2/2024. O tempo será de sol com variações de nuvens, com chuvas previstas em alguns dias. Fique atento às condições do tempo e se proteja do sol intenso.