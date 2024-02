Este artigo apresenta a previsão do tempo para a cidade de Novo Hamburgo (RS) na próxima semana. Durante os próximos dias, a cidade terá temperaturas elevadas devido na estação do verão. A temperatura máxima variará entre 28°C e 38°C, enquanto a temperatura mínima ficará entre 18°C e 21°C. Fique atento às mudanças no tempo e se proteja adequadamente para aproveitar o tempo quente com segurança.