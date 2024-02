Confira a previsão do tempo para a cidade de Novo Hamburgo (RS) na próxima semana. Durante os próximos dias, a cidade terá temperaturas elevadas, típicas do verão. A temperatura variará entre 24°C e 36°C no dia 12/2/2024, entre 21°C e 28°C no dia 13/2/2024, entre 18°C e 28°C no dia 14/2/2024, entre 18°C e 32°C no dia 15/2/2024 e entre 21°C e 34°C no dia 16/2/2024. Fique atento às variações de temperatura e na possibilidade de chuva!