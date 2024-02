Confira a previsão do tempo para Novo Hamburgo (RS) nesta sexta-feira, 1º de março de 2024, durante o verão. A temperatura máxima será de 29°C e a mínima de 21°C. O tempo ficará parcialmente nublado com possibilidade de chuva passageira durante o dia. Na noite, o tempo fica firme. Esteja preparado para as mudanças no tempo e aproveite o dia!