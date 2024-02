Este é o boletim do tempo para Natal (RN) nos próximos dias. Durante toda a semana, a cidade terá temperaturas elevadas, com a máxima variando entre 30°C e 33°C e a mínima entre 25°C e 26°C. O sol estará presente em todos os dias, mas haverá possibilidade de pancadas de chuva em alguns momentos, principalmente na tarde. Fique atento e se proteja do sol e da umidade!