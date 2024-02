Em Natal (RN), nesta segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024, durante o verão, a temperatura máxima será de 32°C e a temperatura mínima será de 25°C. A temperatura variará entre esses valores ao longo do dia. Fique atento às mudanças no tempo e se proteja do sol intenso e da chuva que pode ocorrer durante a tarde.