Este é o panorama do tempo para a cidade de Manaus (AM) na próxima semana: a temperatura variará entre 24°C e 33°C, com sensação térmica oscilando entre 25°C e 45°C, indicando dias quentes e muito quentes de verão. Não há previsão de chuva para os próximos dias, e a umidade relativa do ar variará entre 68% e 95%, tornando o tempo bastante úmido. Esteja preparado para as altas temperaturas e para a exposição aos raios UV, e mantenha-se hidratado.